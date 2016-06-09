رغم اتهامه بالتمثيل ميدو يؤكد أن مقلب رامز جلال حقيقي... وهذا هو أول الشامتين

احتل لاعب كرة القدم الدولي محمد حسام ميدو التراند المحلي لموقع تويتر، بعدما حل ضيفاً على الحلقة الثالثة من برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار"، مؤكدا أن المقلب حقيقي ولم يكتشفه لاتقان التمثيل، لافتا إلى انه سبق ورفض المشاركة في العديد من البرامج المماثلة لأنه لا يتقن التمثيل، وتسبب في أزمة أكبر بعدما اعترف بأن أكثر شخص سيفرح فيه هو المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري.

ميدو واجه المقلب بشهامة وثبات أكدا للعديد من المتابعين أن المشهد كله مفبرك، وهو الاتهام الذي لاحق البرنامج منذ بدايته، ولكنه أكد أنه وقع ضحية للبرنامج بالفعل، ولم يكن يعرف عنه أي شيء قبل التصوير، لافتا إلى أن الخدعة متقنة جداً ومن الممكن أن يقع فيها أي شخص، وأكد أن الحلقة تم تصويرها منذ ثلاثة شهور.

ميدو رد على سؤال رامز حول أكثر شخص سيشمت فيه، بإجابة سريعة مؤكدا انه المستشار مرتضى منصور، علما بأن الفترة الماضية شهدت معارك كلامية بين الطرفين، ومن المنتظر أن تشهد الساحة تصريحات تشعل المعركة من طرف المستشار المشهور بتصريحاته المثيرة للجدل.

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