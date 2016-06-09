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هل اعتنق لاعب ريال مدريد السابق الإسلام؟

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الخميس 09-06-2016 15:26

ضّجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للاعب المكسيكي خافييرهيرنانديز Javier Hernández، الملقب بـ"تشيتشاريتو"،وهو يدعو الله في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالأوروغواي.

وتصدّرت صورة لاعب فريق "بايرن ليفركوزن" الألماني، وهو لاعب ريال مدريد سابقاً، العديد من الصحف العربية.

ويظهر النجم في الصورة رافعاً يديه إلى السماء ويدعوعل طريقة المسلمين،فاستنتج الكثيرون أنه اعتنق الإسلام.

يذكر أن تشيتشاريتو كان قد كشف عام 2012،عن إعجابه الشديد بالنبي محمد، في حسابه الشخصي عبرموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال : "لست مسلما ولكن أفضل شخص على الإطلاق هوالنبي محمد"، كما أنه دائماً ما يرفع يديه للدعاء خلال مشاركته في أي مبارة.

 

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