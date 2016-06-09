في اليوم الثالث لدراما رمضان: هذه المسلسلات احتلت الصدارة على اليوتيوب

مع الارتباك الواضح والمتكرر في مواعيد عرض دراما رمضان في أغلب القنوات، وهيمنة الفقرات الإعلانية الطويلة، يبدو موقع اليوتيوب الحل المثالي لعشاق المسلسلات خاصة وأن أغلب شركات الإنتاج والقنوات الفضائية تطرح المسلسلات فور عرضها على الموقع نفسه .. وخلال ثلاثة أيام شهدت نسبة المشاهدة تقلبات حادة لأغلب المسلسلات عدا "القيصر" للنجم يوسف الشريف.

ترتيب قائمة المسلسل الأكثر مشاهدة ذهب للنجم يوسف الشريف والحلقة الأولى من مسلسله "القيصر" محققا 867,551 مشاهدة ، وتراجع الرقم للنصف في الحلقة الثانية.

مسلسل الأسطورة للنجم الشاب محمد رمضان يحتل المركز الثاني بالحلقة الثانية التى سجلت نسبة مشاهدة بلغت 216 ألف.

النجمة داليا البحيري حققت مفاجأة على موقع اليوتيوب بالجزء الثاني من مسلسلها الكوميدي "يوميات زوجة مفروسة" فاحتلت المركز الثالث بعدد مشاهدات 198 ألف للحلقة الأولى والثانية.

مسلسل "ساق البامبو" احتل صدارة المسلسلات الخليجية بعدد مشاهدات 172 ألف مشاهدة للحلقة الأولى.

الدراما اللبنانية السورية المشتركة كانت حاضرة أيضا بمسلسل "جريمة شغف" للنجم قصي خولي بعدد مشاهدات 169 ألف.

الفنانة نيللي كريم لها جمهورها الخاص على موقع اليوتيوب وتواجدت فى القائمة بمسلسلها "سقوط حر" الذي حقق 167 ألف مشاهدة للحلقة الأولى.

النجمة الكبيرة يسرا تنافس بقوة بمسلسلها الجديد "فوق مستوى الشبهات" وحققت حلقته الأولى نسبة مشاهدة 143 ألف.

مسلسل نيللي وشريهان للنجمتين دنيا وإيمي سمير غانم حققت حلقته الأولى عدد مشاهدات بلغ 140 ألف.

النجمة ليلى علوي تخوض صراعا كوميدياً مع النجم خالد الصاوي داخل أحداث مسلسل "هي ودافنشي" ، وتخوض معركة المشاهدة عبر موقع اليوتيوب مسجلة 121 ألف مشاهدة للحلقة الأولى.

مسلسل "جراند أوتيل" للنجم الشاب عمرو يوسف حظى بنسب مشاهدة للحلقة الأولى بلغت 95 ألف فقط.

الفنان الكبير يحيى الفخراني يحظى بتقدير الجميع على دوره المميز في مسلسل "ونوس" ولكنه لا يحقق نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب مكتفيا بعدد مشاهدات 89 ألف.

قائمة الأكثر مشاهدة تختتم بالكينج محمد منير الذى حقق نسبة مشاهدة 73 ألفا للحلقة الأولى من مسلسله "المغني".

خارج القائمة مسلسل "مأمون وشركاه" للزعيم عادل أمام ومسلسل "الخروج" للثلاثي درة وظافر عابدين وشريف سلامة بعد تسريبهما قبل بداية الشهر الفضيل، إضافة لمسلسلات "الخانكة" لغادة عبد الرازق و"ليالي الحلمية" الجزء السادس لالهام شاهين و"كلمة السر" للطيفة، و"أزمة نسب" لزينة و"وعد" لمي عز الدين و"الكيف" لباسم سمرة و"بنات سوبر مان" لشيري عادل وأغلب هذه المسلسلات يعرض حصرياً على موقع متخصص تعاقد مع شركات الانتاج وتم حذف كل الحلقات من موقع اليوتيوب لحماية الملكية الفكرية.

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