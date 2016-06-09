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بي بي سي: الحضري قد يكون الأكبر في تاريخ كأس العالم

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بي بي سي: الحضري قد يكون الأكبر في تاريخ كأس العالم بي بي سي: الحضري قد يكون الأكبر في تاريخ كأس العالم

أشادت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” بالحارص المصري المخضرم عصام الحضري بعدما شارك في فوز على تنزانيا بهدفين مقابل لا شئ في تصفيات أمم إفريقيا.

عصام الحضري حافظ على نظافة شباكه في فوز مصر بهدفين مقابل لا شئ، ليصبح هو ثاني أكبر لاعب في تاريخ إفريقيا يشارك مع منتخب بلاده بعد كيرسلي أبو لاعب موريشيوس. "طالع التفاصيل"

وتألق الحضري في مباراة تنزانيا محافظا على نظافة شباكه بعد أن تصدى لرأسية من داخل منطقة الجزاء بصعوبة، قبل أن تضيع تنزانيا ركلة جزاء. "شاهد ملخص لمسات الحضري"

BBC أفردت تقريرا عن الحضري، مشيرة لأنه سيكون اللاعب الأكبر في تاريخ كأس العالم إن تأهل رفقة منتخب مصر إلى كأس العالم المقبل 2018 بروسيا وانضم للقائمة.

وقال الحضري لـ بي بي سي: "سأقاتل للوصول إلى كأس العالم والمشاركة فيه".

وأضاف "لا أهتم لسني، فأنا أتمرن وكأني في العشرين من عمري".

الحضري أتبع "كل صباح وقبل كل تمرين أقول لنفسي، لقد حان الوقت للمشاركة في كأس العالم، وهذا يكون أكبر دافع لي للتمرن بشكل قوي".

أحمد ناجي مدرب حراس قال أيضا "الحضري كان بعيدا لفترة عن المنتخب، لكنه ظهر بمستوى رائع مع ناديه وأجبرنا على إعادته للمنتخب".

وأضاف "حين ضممناه قبل مباراة نيجيريا كان الحارس الرابع، والآن هو الحارس الأول وشارك أمام تنزانيا، إنه رائع".

أما أحمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب مصر فقال عنه "الحضري أحد رموز حراسة المرمى في الكرة المصرية، ولقد تعلمت منه الكثير في حياتي وفي كرة القدم".

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فيديو اليوم السابع

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