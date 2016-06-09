الكاف يكشف لـ في الجول: لماذا هبطت مصر للمستوى الثاني إفريقياً في تصنيف الفيفا

كشف عمرو شاهين مدير التسويق في الاتحاد الإفريقي عن سر وقوع مصر في التصنيف الثاني للمنتخبات الإفريقية قبل قرعة كأس العالم.

الفيفا أعلن يوم الأربعاء عن تصنيف استثنائي لمنتخبات إفريقيا لشهر يونيو سيتحدد على إثره مستويات قرعة تصفيات كأس العالم 2018 المقبل والذي شهد تراجع المنتخب المصري للمستوى الثاني ودخول تونس في المستوى الأول.

وقال شاهين لـFilGoal.com "أسباب وقوع مصر في التصنيف الثاني بعد أن كانت في الأول يعود لثلاثة محاور رئيسية كانت كالتالي".

نتائج 2 يونيو - 8 يونيو 2012

"مصر كانت في التصنيف الأول قبل أن يصدر التصنيف الاستثنائي الذي صدر يوم الأربعاء، الفيفا أوقف الحسابات عند 2 يونيو قبل أن يراسل الكاف وسأله هل يريد احتساب الفترة من 2 إلى 8 يونيو عام 2012، وبعد اتفاق أعضاء المكتب التنفيذي أقر الكاف باحتسابها".

"هنا دخلت النتائج خلال تلك الفترة والتي رجحت كفة تونس الذي حقق منتخبها الفوز على الرأس الأخضر 2-1 وهي التي صبت نقاطا كثيرة في جعبتهم خاصة وأنها كانت مباراة مؤهلة لكأس العالم ونقاطها كثيرة في تصنيف الفيفا".

عدد مباريات منتخب مصر

وأضاف شاهين "منتخب مصر لعب خلال السنة الأخيرة أكثر من 12 مباراة قبل التصنيف الذي صدر أمس وللأسف عندما تلعب أكثر من 12 يتم الخصم من نقاطك".

"بخلاف المباريات الرسمية كان هناك إصرارا على تسجيل مباريات مثل الأردن وليبيا وغيرها من الوديات لدى الفيفا كمباريات رسمية ولم يضع الاتحاد المصري في اعتباره مسألة 12 مباراة هذه".

إلغاء مباراة الكونجو

وأردف "إلغاء مباراة الكونجو كان سببا قويا فيما حدث خلال التصنيف الاستثنائي، نقاط المباراة الودية الدولية لو كان تم احتسابها كان سيساعد مصر على تجاوز تونس لكن مع الأسف لم تقام المباراة".