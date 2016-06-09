خبر في الجول – الزمالك يضم أحمد رفعت في حالة واحدة

يرحب الزمالك بضم أحمد رفعت جناح إنبي بعد أن فسخ الأخير تعاقده من طرف واحد مع النادي البترولي، إلا إن ذلك لن يحدث إلا في حالة وحيدة.

وكان رفعت – الذي ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك كثيرا – قد فسخ عقده أمس الأربعاء مع نادي إنبي قبل نهايته في 2019. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك ترحب بضم اللاعب، بشرط ألا يتحمل النادي قيمة أي تعويض لنادي إنبي.

وكشف مصدر في إدارة الزمالك لـFilGoal.com أنه في حالة التأكد من صحة الموقف القانوني سيتم ضمه للزمالك في صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم.

ولكن في نفس الوقت، قال نفس المصدر لـFilGoal.com إن اسم رفعت ليس ضمن القائمة التي تضم 15 لاعب، والتي عرضها رئيس النادي مرتضى منصور على المدير الفني محمد حلمي لضم 6 لاعبين منهم.

وبالتالي، قرر مسؤولو الزمالك عدم الدخول في أزمة رفعت مع إنبي بأي شكل من الأشكال.

وفي نفس الوقت، يفاضل اللاعب بين الانتقال للزمالك، أو الانتقال للبرتغال حيث ينتظر عرضا من أحد الأندية هناك حسبما علم FilGoal.com