مسئول أمريكى سابق: "حزب الله" يدير شبكة مخدرات الأكثر تعقيدا وتطورا

أفاد الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات الأمريكى مايكل براون أن "حزب الله" يدير شبكة مخدرات هى الأكثر تعقيدا وتطورا فى العالم.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن براون، اليوم الخميس، قوله إن مليشيا حزب الله تنقل أطنانا من الكوكايين بين أمريكا اللاتينية، وأوروبا لتمويل العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن عمليات تمويل الإرهاب التابعة لحزب الله تزدهر فى أمريكا اللاتينية، أما فيما يتعلق بغسل أموال المخدرات، فإن شبكة حزب الله تعد من أكثر الشبكات التى شهدها مكتب مكافحة المخدرات الأمريكى تعقيدا وتطورا.

يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أعلنت ،فى وقت سابق، أنها اعتقلت عددا من عناصر "حزب الله" المتهمين بالتعامل مع عصابة مخدرات كولومبية كبيرة لتهريب المخدرات إلى أوروبا وغسيل الأموال عن طريق لبنان.

وكان رئيس بنك لبنان المركزى "رياض سلامة" كشف عن غلق 100 حساب مرتبط بحزب الله، تطبيقا للقانون الأمريكى الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، مؤكدا أن البنك المركزى يعمل على تنفيذ ذلك القانون.