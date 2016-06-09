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قطر تستدعي السفيرة الأمريكية لديها لتوضيح محتوى فيديو مسيء

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قطر تستدعي السفيرة الأمريكية لديها لتوضيح محتوى فيديو مسيء قطر تستدعي السفيرة الأمريكية لديها لتوضيح محتوى فيديو مسيء

تميم بن حمد آل ثان

استدعت قطر التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط السفيرة الأمريكية لديها يوم الخميس بسبب نشر على الانترنت يظهر جنديين أمريكيين يضحكان أمام العلم القطري.

وبحسب رويترز قالت وزارة الخارجية إنها استدعت السفيرة الأمريكية بشأن الفيديو الذي انتشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت منها توضيحا لمحتوياته.

ويظهر الفيديو مجندا ومجندة أمريكيين بالزي العسكري يتحدثان ويضحكان أمام كاميرا قبالة علمين للولايات المتحدة وقطر.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن السفيرة دانا شيل سميث التي التقت مع مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي غردت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة إنها اعتذرت عن هذا الفيديو.

وردا على تغريدة من مواطن قطري قالت سميث “قدمت اعتذاري لحكومة دولة قطر ووجهت القيادة العسكرية الأمريكية للتحقيق في هذه الواقعة واتخاذ إجراءات تأديبية.”

وأضافت في تغريدة ثانية كتبتها بالعربية “متابعيني الكرام كونوا على ثقة أن هؤلاء الجنود كانوا يسخرون من أنفسهم وليس من دولة قطر.”

وتستضيف قطر أحد الحلفاء العرب الرئيسيين لواشنطن قاعدة العديد الجوية الأمريكية التي يتمركز فيها نحو 10 آلاف عسكري.

 

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