هذا ما قدمته "بيربري" للرجل العصري

قدمت ماركة "بيربري Burberry" البريطانية المعروفة تصاميم أنيقة للرجل العصري في مجموعة ربيع وصيف 2016، وقد جذبتنا الخيارات المتعددة والتصاميم الأنيقة التي احتوتها.

وقدمت "بيربري" في هذه المجموعة الأنيقة عديداً من البدلات الرسمية بألوان رائعة، مثل العودي، والكحلي، وبعض الألوان الغنية التي أضفت لها طابعاً من الفخامة والأناقة، ولفتتنا القمصان المخرمة التي ظهرت ضمن بعض البدلات بألوان صيفية مثل الأبيض ودرجات البني.

وكان من المفاجئ من بين عديد من الإطلالات الرسمية التي ستكون مناسبة لإطلالة الرجل العصري، أن نرى حضوراً للبنطلونات الرياضية، أو "Sweatpants" في تنسيقات رسمية بأسلوب شبابي رائع مع جاكيتات رسمية وربطات عنق ملونة، وقد كان للإكسسوارات حضور بارز في هذه المجموعة كذلك، حيث قدمت "بيربري" خيارات متنوعة للحقائب الجلدية العملية، والأحذية المريحة التي ستُكمل إطلالتك الرسمية لتعطيها لمسة شبابية أنيقة. ليس هذا وحسب، بل شاهدنا كذلك الشالات الملونة ومعاطف المطر الشهيرة كذلك.

شاهد معنا ماذا قدمت "بيربري" لإطلالة الرجل العصري في ربيع وصيف 2016، وشاركنا برأيك.