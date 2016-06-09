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المصمّمة نادين الزعني تُظهر أناقتك بكثير من الرقيّ

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الخميس 09-06-2016 13:46

بدأت قصتها مع الازياء عندما كانت طالبة جامعية في مجال الحقوق،وباتت اليوم صاحبة خط معروف في عالم تصميم الأزياء يحمل اسمها وينتشر في عدد من البلدان العربية.

* بدايةً، من هو مصمّمكِ المفضّل؟
- مصمّمي المفضّل هو Balmain كما أنني أحب مجموعات "غوتشي" Gucci المخصّصة للسيّدات.

* ما هي القطعة التي لا تتخلّين عنها أبداً في خزانتكِ؟
القطعة التي لا أتخلّى عنها أبداً في خزانتي هي الفستان الأسود الضيّق والذي يصل إلى حدود الركبتين.

* ما هو عطركِ المفضل؟
- عطري المفضل هو المصنوع خصيصاً لي من العود الأبيض والورد

* ما هي قاعدتكِ الأولى في تصميم الملابس؟
- القاعدة الأولى التي أعتمدها قبل كل شيء في تصميم الملابس هي السعي الى إبراز جمال المرأة وشكل جسمها تبعاً لشخصيتها، فتصاميمي تبرز أحلى ما في المرأة...

تابعي المقابلة كاملة في عدد سيدتي 1840 الموجود الآن في الأسواق.

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سيدتي