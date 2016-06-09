ما هو سرّ هوس النجمات بتصاميم جمبسوت من زهير مراد؟

تغيرات عديدة طرأت على الموضة في السنوات الأخيرة. ولعل أبرزها هو استبدال كثيرات من النساء، ولا سيما النجمات، فساتين السهرة بتصاميم الجمبسوت Jumpsuit، على اعتبار الأخيرة أكثر عصرية ومواكبة للموضة. غير أننا وبمتابعتنا لفعاليات السجادة الحمراء في مختلف أرجاء العالم، لاحظنا أن هنالك هوساً مشتركاً جمع بين النجمات العربيات والعالميات وهو تصاميم جمبسوت التي تحمل توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad.

15 نجمة عربية بـ فساتين زهرية ناعمة

حيث شاهدنا مؤخراً كلاً من النجمتين "هيفا وهبي" و"نوال الزغبي" وقد تألقتا في حفل الموريكس دور بتصاميم جمبسوت اختارتاها من "زهير مراد" Zuhair Murad. وقد تألقت هيفا باللون الفضي الفاتح ونسقتها مع شنطة يد بنفسجية صغيرة. أما نوال، فقد اختارتها باللون الرمادي الداكن مشكوكة بالترتر الفضي ومزينة بحزام من النجوم.

وهنالك قبلهن كثيرات من النجمات العالميات اللواتي اخترن تصاميم جمبسوت من "زهير مراد" Zuhair Murad مثل"جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez التي شاهدناها فيها في أكثر من مناسبة. وكذلك مؤخراً تألقت النجمة "شيريل كول"Cheryl Cole فيها في مهرجان "كان" السينمائي، وأيضاً "سكارليت جوهانسون" Scarlett Johansson، "ديان كروغر" Diane Kruger، "كريستان ستيوارت" Kristen Stewart والقائمة تطول...

بعد أن تشاهدي النجمات وقد تألقن بتصاميم جمبسوت من "زهير مراد" Zuhair Murad ستكتشفين السر وراء هوسهن فيها حيث أنهن بدون غاية في الروعة والأناقة.