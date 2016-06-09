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“المركزي”: 5.6 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 أشهر

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“المركزي”: 5.6 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 أشهر “المركزي”: 5.6 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 أشهر

البنك المركزي المصري – أرشيفية

قال البنك المركزي المصري إن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في سجلت صافي تدفقات للداخل قدرها 6ر5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي (2015-2016)، مقارنة مع 07ر3 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي (2014-2015).

وذكر البنك المركزي – في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه اليوم – أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الاجنبية للداخل خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ 94ر2 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن إجمالي التدفقات الاستثمارية للداخل خلال الربع الثالث من العام المالي (2015-2016) بلغت 48ر4 مليار دولار مقابل تدفقات خارجة بلغت 53ر1 مليار دولار، حيث تصدرت دول الاتحاد الاوروبي حركة التدفقات الاستثمارية الداخلة بقيمة 03ر2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي المالي (2015- 2016)، مقابل 64ر1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، تلتها المنطقة العربية بقيمة استثمارات بلغت 34ر1 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي (2015- 2016)، مقابل مقارنة مع 8ر386 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وسجلت باقي الدول تدفقات استثمارية جديدة الى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي (2015-2016) بلغت 597 مليون دولار مقابل 3ر157 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الدول، أوضح تقرير البنك المركزي أن دول المملكة المتحدة تصدرت التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي (2015-2016) بقيمة 68ر1 مليار دولار، مقابل 12ر1 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

أ ش أ

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