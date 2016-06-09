الكاف: مصر في التصنيف الثاني بتصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، التصنيف الشهري لمنتخبات القارة الأفريقية والتي سيتم من خلاله إجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء المنتخب المصري في المركز السابع أفريقيًا لينضم بذلك إلى التصنيف الثاني.

وجاء التصنيف كالأتي:

التصنيف الأول يضم:

1-الجزائر

> 2- غانا

> 3-كوت ديفوار

> 4-السنغال

> 5-تونس

التصنيف الثاني:

> 6- الرأس الأخضر

> 7- مصر

> 8- الكونجو الديمقراطية

> 9- نيجيريا

> 10 – مالي

التصنيف الثالث:

11- الكاميرون

> 12- المغرب

> 13- غينيا

> 14 – جنوب افريقيا

> 15- الكونجو

> التصنيف الرابع:

16- أوغندا

> 17- بوركينا فاسو

> 18- زامبيا

> 19- الجابون

> 20- ليبيا