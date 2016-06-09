بداية من العام الدراسي القادم.. افتتاح أول 3 كليات بجامعة الأقصر

مراسل ONA

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر اليوم الخميس، عن التنسيق مع جامعة جنوب الوادي استعدادًا لافتتاح 3 كليات مع بداية العام الدراسي القادم 2016 – 2017 وهي “الألسن، والحاسبات والمعلومات، الآثار”، لتكون بذلك أول الكليات التي يتم افتتاحها بجامعه الأقصر.

وأشار بدر إلى أنه يتم العمل حاليًا بالتنسيق بين الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي ليتم إنشاء كلية للطب لتكون ضمن كليات جامعة الأقصر، ومن المرجح أن يتم اختيار المستشفى العام لتكون مستشفي الجامعة، مع التجهيز لإنشاء مبنى تعليمي بجوار المستشفى لطلبة السنوات الأخيرة.

وبدأت جامعة جنوب الوادي استلام المباني التي تم تخصيصها من قبل المحافظة، لتكون مقرًا لـ5 كليات قد بدأت منذ عدة اشهر تحت إشراف الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صالح عبدالمعطي عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر، وعدد من عمداء الكليات بجامعة جنوب الوادي.

ومن المنتظر أن تضم الجامعة الجديدة 5 كليات هى كلية الآثار والألسن والطب والتمريض والحاسبات والمعلومات.