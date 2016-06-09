محافظ الفيوم: خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة

صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أن المحافظة حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة وتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الشعبية وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية، كما تقوم المحافظة بدعم السلع والمواد الغذائية لضبط الأسعار والارتقاء بمنظومتى التعليم والصحة باعتبارهما من القطاعات الخدمية الحيوية، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الارتقاء بالقطاعات الخدمية والتنموية المختلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة تنموية شاملة فى قطاعات السياحة ومياه الشرب والصرف الصحى والنظافة العامة والتجميل والطرق وغيرها من القطاعات، موضحا أن الهدف من هذه الخطة وضع الفيوم فى المكانة التى تليق بها بين محافظات الجمهورية.

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