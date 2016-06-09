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لبنان يحظر استيراد المنتجات السورية لحماية ارباح المزارعين

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لبنان يحظر استيراد المنتجات السورية لحماية ارباح المزارعين لبنان يحظر استيراد المنتجات السورية لحماية ارباح المزارعين
منعت وزارة الزراعة اللبنانية استيراد المنتجات السورية فى جهود لحماية أرباح المزارع اللبنانية.

وقال أكرم شهيب وزير الزراعة إنه يحاول حماية "الإنتاج والمزارعين" فى البلاد، مضيفا أن السلطات ستشن حملة على التهريب عبر الحدود.

ويئن قطاع الزراعة فى لبنان من وطأة الحرب فى سوريا المجاورة التى دخلت عامها السادس الآن، وأغلقت الحدود الأردنية السورية منذ 2015، مما جمد صادرات لبنان المتوجهة برا إلى سوق الخليج، وتسبب فى وفرة فى المنتجات الزراعية فى لبنان.
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