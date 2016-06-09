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مقتل قيادى بالجيش السورى الحر بتفجير انتحارى لداعشى

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مقتل قيادى بالجيش السورى الحر بتفجير انتحارى لداعشى مقتل قيادى بالجيش السورى الحر بتفجير انتحارى لداعشى
أفادت مصادر سورية، اليوم الخميس، بمقتل المعارض "بكور السليم"، أحد أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، والقائد لأحد تشكيلات "الجيش الحر" العسكرية، بتفجير انتحارى بمنطقة "القلمون" الشرقى بريف دمشق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصادر قولهم، إن مقاتلا انتحاريا من تنظيم "داعش" استهدف مقر الجيش الحر باستخدام سيارة مفخخة خلال اجتماع لمسئولين؛ ما أدى إلى مقتل عدد منهم ومعهم السليم.

جدير بالذكر أن السليم كان قائدا لأحد تشكيلات "الجيش الحر" العسكرية.
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مصر 365

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