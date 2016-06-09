واشنطن تعتذر للدوحة على شريط لجنديين يستهزئان بالعلم القطرى

اعلنت السفيرة الاميركية فى الدوحة "دانا شيل سميث"، اليوم الخميس ،انها تقدمت باعتذار الى الحكومة القطرية، بعد تداول شريط عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر جنديين اميركيين يستهزئان بالعلم القطرى.

واتى اعلان السفيرة عن الاعتذار، فى يوم استدعتها وزارة الخارجية القطرية لطلب "توضيح" حول الشريط الذى لا تتجاوز مدته ثلاثين ثانية.

وقالت "شيل سميث" فى تغريدات بالعربية عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، قدمت اعتذارى لدولة قطر ووجهت القيادة العسكرية الاميركية للتحقيق فى هذه الواقعة واتخاذ اجراءات تأديبية.

واضافت متابعينى الكرام، كونوا على ثقة ان هؤلاء الجنود كانوا يسخرون من انفسهم وليس من دولة قطر.

وأعلنت الخارجية القطرية الخميس استدعاء السفيرة التى تتولى منصبها منذ عامين "على خلفية الفيديو الذى انتشر فى وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا، وانها طلبت منها "توضيح ما تضمنه الفيديو.

ويظهر الشريط جنديا وجندية اميركيين يقفان بجانب علمين اميركى وقطرى، وهما يؤشران الى القطرى ويضحكان، ويقول الجندى انه وزميلته "فى مكان اسمه ممم" قبل ان يتلفظ بعبارة مبهمة، بينما تدعوه الجندية بسخرية ليكون "جديا"، ويضحكان مجددا.