أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ثلاثة مرشحين يتنافسون لمنصب رئاسة الحكومة السورية

Google+ Print
ثلاثة مرشحين يتنافسون لمنصب رئاسة الحكومة السورية ثلاثة مرشحين يتنافسون لمنصب رئاسة الحكومة السورية
أفادت مصادر سورية مطلعة اليوم الخميس، أن ثلاثة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجديدة، وهم القيادى فى حزب البعث "هلال هلال"، والوزير عماد خميس والصناعى "فارس الشهابى".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الأمين المساعد لحزب البعث العربى الاشتراكى هلال هلال، وهو ابن مدينة حلب من مواليد عام 1966، وحائز على بكالوريوس فى الهندسة الكهربائية والإلكترونية، تدرج فى قيادة حزب البعث الحاكم حتى وصل إلى أمين فرع الحزب فى المحافظة بين عامى 2011 و 2013 ، قبل أن يتسلم منصب الأمين القطرى المساعد للحزب، وهو أعلى منصب فى الحزب بعد الأمين القطرى الرئيس "بشار الأسد".

وأضافت القناة أن المرشح الثانى الوزير عماد خميس، وهو من مواليد ريف دمشق 1961، حاصل على إجازة فى الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام 1981، وكُلف بإدارة عدد من المديريات فى المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من 1987 لغاية 2005 ومديرا عاما للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق من 2005- 2008. وشغل خميس منصب وزير الكهرباء فى الحكومتين السابقة والحالية.

وأشارت إلى أن المرشح الثالث فهو الصناعى فارس الشهابى من مواليد حلب 1973 هو واحد من أهم الصناعيين السوريين، يحمل شهادة الماجستير فى الهندسة الصناعية من جامعة ولاية "أوهايو الأمريكية"، وهو ابن عائلة حلبية عريقة ورئيس غرفة صناعة حلب، كما أنه رئيس لاتحاد غرف الصناعة السورية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل