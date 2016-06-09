ثلاثة مرشحين يتنافسون لمنصب رئاسة الحكومة السورية

أفادت مصادر سورية مطلعة اليوم الخميس، أن ثلاثة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الحكومة الجديدة، وهم القيادى فى حزب البعث "هلال هلال"، والوزير عماد خميس والصناعى "فارس الشهابى".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الأمين المساعد لحزب البعث العربى الاشتراكى هلال هلال، وهو ابن مدينة حلب من مواليد عام 1966، وحائز على بكالوريوس فى الهندسة الكهربائية والإلكترونية، تدرج فى قيادة حزب البعث الحاكم حتى وصل إلى أمين فرع الحزب فى المحافظة بين عامى 2011 و 2013 ، قبل أن يتسلم منصب الأمين القطرى المساعد للحزب، وهو أعلى منصب فى الحزب بعد الأمين القطرى الرئيس "بشار الأسد".

وأضافت القناة أن المرشح الثانى الوزير عماد خميس، وهو من مواليد ريف دمشق 1961، حاصل على إجازة فى الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام 1981، وكُلف بإدارة عدد من المديريات فى المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من 1987 لغاية 2005 ومديرا عاما للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق من 2005- 2008. وشغل خميس منصب وزير الكهرباء فى الحكومتين السابقة والحالية.

وأشارت إلى أن المرشح الثالث فهو الصناعى فارس الشهابى من مواليد حلب 1973 هو واحد من أهم الصناعيين السوريين، يحمل شهادة الماجستير فى الهندسة الصناعية من جامعة ولاية "أوهايو الأمريكية"، وهو ابن عائلة حلبية عريقة ورئيس غرفة صناعة حلب، كما أنه رئيس لاتحاد غرف الصناعة السورية.

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