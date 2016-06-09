دراسة كندية: مشروب الشعير يخفض الكولسترول السىء ويعزز صحة القلب

يعتبر الشعير ضمن سلسلة طويلة من الأطعمة التى يطلق عليها اسم "سوبرفوودز"، حيث إنه يحمل المفتاح السحرى لتحسين صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية.

وأكدت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الكنديين أن مشروب الشعير يخفض من مستويات الكولسترول السىء ويعزز صحة القلب.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع الكولسترول فى الدم هو أحد عوامل الخطر المعروفة لمرض القلب والأوعية الدموية، وزيادة خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

وأشارت الدراسة إلى أن الشعير له تأثير مماثل للشوفان فى خفض الكولسترول السىء، لأنه يخفض البروتين الدهنى منخفض الكثافة “LDL” بنسبة 7%.

وتابع الباحثون أن هذه هى الدراسة الأولى التى تبحث فى آثار الشعير بشكل خاص على كل من البروتين الدهنى “LDL” و“Non-HDL”، وكذلك بروتين “apolipoprotein B” الذى يحمل الكولسترول السىء عن طريق الدم.

وقال الدكتور فلاديمير فوكسان، عالم الأبحاث فى مستشفى سانت مايكل، بتورونتو، كندا، إن هذه النتائج هى الأهم بالنسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل مرضى السكرى من النوع 2.

وأضاف الباحثون أن ارتفاع الكولسترول فى الدم ومرض السكر من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وتعالج عن طريق الأدوية التى لديها العديد من الآثار الجانبية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى التاسع من شهر يونيو الجارى.

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