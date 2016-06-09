«كيكي سانشيز» مديرًا فنيًا لـ«اسبانيول»

عين كيكي سانشيز مدربًا لفريق اسبانيول الأسباني،‭ال ‬يوم الخميس بعد موسم واحد مع واتفورد الانجليزي.

وأعلن النادي عبر موقعه على الانترنت توصله لاتفاق مع سانشيز فلوريس لمدة 3 سنوات وسيتم تقديمه، الاثنين المقبل.

وقال المدير الرياضي “انخيل جوميز” “هذا يعزز بداية المشروع الرياضي لاسبانيول في مرحلة جديدة ومثيرة لكل جماهيرنا”.

كان المدرب الجديد قد خاض تجارب تدريبية في خيتافي وبلنسية وبنفيكا واتليتيكو مدريد الذي فاز معه بالدوري الأوروبي.

وسيحل سانشيز فلوريس محل قنسطنطين جالكا الذي رحل عن اسبانيول الشهر الماضي بعد 5 أشهر فقط على تعيينه.