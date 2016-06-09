عبد الصادق: ما حدث لوائل جمعة ' إهانة '

انتقد علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق بالأهلي السيناريو الذي تمت به إقالة وائل جمعة من منصب مدير الكرة منتصف الموسم الماضي.

وكان وائل جمعة قد أقيل من منصبه بعد حوار مع إحدى الصحف تسبب في أزمة كبيرة داخل الأهلي.

وقال عبد الصادق خلال استضافته بإذاعة 9090: "ما حدث لوائل جمعة إهانة لرمز كبير، وكذلك منصبه، فمن غير المقبول منع مدير الكرة من السفر قبل إقالته".

وأضاف "كانت هناك مواقف ومشاكل أكبر أيام الكابتن صالح سليم، ولكن القرارات كانت تتخذ بشكل أفضل".

وواصل "تربيت داخل النادي الأهلي، أن الأمور تكون مغلقة بين رئيس النادي ونائبه ورئيس لجنة الكرة، ولكن الموسم الماضي كانت الأمور مفتوحة، ووصلتني استشارات من عدة جهات .. واعترضت على ذلك، لأنني مقتنع بأن الأهلي هو من يحرك الرأي العام، ولا يتأثر به".

كما أشاد علاء عبد الصادق بهيثم عرابي مدير التعاقدات والعلاقات الخارجية السابق، قائلا إنه كان إضافة قوية وعلى دراية باللاعبين المميزين في إفريقيا، وكان يعمل بحماس غير عادي، ولكن الإدارة قررت رحيله".