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عبد الصادق: كنت أتمنى مختار مدربا للأهلي .. وهذا مشكلة جاريدو الوحيدة

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عبد الصادق: كنت أتمنى مختار مدربا للأهلي .. وهذا مشكلة جاريدو الوحيدة عبد الصادق: كنت أتمنى مختار مدربا للأهلي .. وهذا مشكلة جاريدو الوحيدة

أكد علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق بالأهلي أنه كان يريد التعاقد مع مختار مختار ليتولى منصب المدير الفني للفريق عقب إقالة خوان كارلوس جاريدو.

وقال عبد الصادق: "كنت أتمنى أن يتولى كابتن مختار مسئولية الفريق، رغم علمي أن المدرب المصري يتعرض لضغوط عديدة عندما يعمل بالأهلي".

واستدرك "ولكن عدم التعاقد مع مختار مختار لم يكن له أي علاقة بأمور سياسية".

وتطرق مدير قطاع الكرة السابق بالأهلي للحديث عن جاريدو، مشيرا إلى أنه كان مدرب مجتهد، وتم التعاقد معه لسيرته الذاتية المميزة بالعمل في الدوري الإسباني والبلجيكي، إضافة إلى أنه كان مناسبا للظروف المالية المستعصية للنادي.

وواصل عبر إذاعة 9090 "رئيس النادي اضطر للحصول على دعم من خارج الخزينة للتعاقد مع جاريدو".

وأوضح: "ولكن مشكلة جاريدو أن كان عصبيا للغاية، وسنه قريب من اللاعبين، مما كان يسبب حساسية في التعامل بينهم".

وأتم عبد الصادق: "إلا أن جاريدو كان يحب عمله، وحقق بطولتين مع النادي، ومساعده خورخي ساهم في تحسن لياقة اللاعبين، وأعتقد لو تحلى جاريدو بالهدوء، لحقق نجاحا أكبر، واستمر مع الفريق حتى الآن".

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فيديو اليوم السابع