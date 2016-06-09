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الكاف لـ في الجول: لم تحدث أزمة بسبب التصنيف مع الفيفا.. ونحن من اخترنا طريقة الحساب

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الكاف لـ في الجول: لم تحدث أزمة بسبب التصنيف مع الفيفا.. ونحن من اخترنا طريقة الحساب الكاف لـ في الجول: لم تحدث أزمة بسبب التصنيف مع الفيفا.. ونحن من اخترنا طريقة الحساب

نفى عمرو شاهين مدير إدارة التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدوث أزمة بين الأخير والاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب التصنيف الأخير لمنتخبات القارة السمراء.

الفيفا أعلن يوم الأربعاء عن تصنيف استثنائي لمنتخبات إفريقيا لشهر يونيو سيتحدد على إثره مستويات قرعة تصفيات كأس العالم 2018 المقبل والذي شهد تراجع المصري للمستوى الثاني ودخول تونس في المستوى الأول.

وأشارت تقارير إخبارية إلى حدوث أزمة بين الكاف والفيفا وهو ما نفاه مدير التسويق بالاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com وكل ما يلي على لسانه.

"هذا الكلام غريب جدا ولا يمكن تصديقه أو حدوثه لأن الكاف ليس له الحق من الأساس في التدخل أو فرض شيئا على الفيفا فهي المؤسسة المعنية بهذا الملف".

"لا يمكن أن نفكر في تعديل أي ترتيبات أو تصنيف كما أن الفيفا بمجرد إرساله لنا ترتيب المنتخبات رحبنا به ونشرناه بعدها عبر وسائل إعلامنا المختلفة".

"كل ما يقال عن غضب عيسى حياتو وهشام عمراني ومخاطبتهم لإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي هراء ومن وحي خيال غريب بعض الشيء".

"سأكشف أمرا آخرا، الفيفا أرسل لنا يسألنا إذا كنا نريد حساب النقاط من نهاية 2 يونيو 2012 أم من 8 يونيو 2012 فقلنا له لا نريد من 8 يونيو وهذا ما تم الاتفاق عليه من قبل أعضاء المكتب التنفيذي بالكف".

جدير بالذكر أن طريقة حساب النقاط الأخيرة هي التي أدت لتراجع منتخب مصر من المستوى الأول للمستوى الثاني.

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فيديو اليوم السابع

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