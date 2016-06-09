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عبد الصادق: من الممكن أن أفكر في الترشح لإدارة الأهلي

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عبد الصادق: من الممكن أن أفكر في الترشح لإدارة الأهلي عبد الصادق: من الممكن أن أفكر في الترشح لإدارة الأهلي

أغلق علاء عبد الصادق الباب أمام عودته مجددا للعمل داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي بعد إقالته من رئاسة جهاز الكرة نهاية الموسم الماضي.

وقال عبد الصادق: "العودة للعمل مجددا في قطاع الكرة صعب للغاية، أركز الآن في عملي الخاص".

وأضاف عبر إذاعة 9090 "من الممكن التفكير في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بشرط أن أجد الوقت الكافي لخدمة النادي".

وواصل "كما أن الأمر يتوقف أيضا على تحقيق إضافة للنادي والعمل مع مجموعة متفاهمة ومتجانسة".

يذكر أن علاء عبد الصادق له تجربة أخرى داخل قطاع الكرة، عندما تم إقالته من منصب مدير الكرة عقب خسارة لقب الدوري عام 2003

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