لجنة تحقيقات الطائرة المنكوبة: وصول سفينة فرنسية للبحث عن الصندوقين الأسودين

مراسل ONA

أعلنت مصادر بلجنة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية، عن وصول السفينة “JHON LETHBRIDGE” إلى ميناء الإسكندرية، والتي تحمل على متنها معدات شركة (DOS (Deep Ocean Search) ، والتي تعاقدت معها وزارة الطيران المدني للقيام بأعمال البحث، واستعادة صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة A320 المنكوبة ، والتي سقطت فى مياه البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي.

وقالت المصادر أن السفينة ستشارك فى أعمال البحث عن حطام الطائرة، من خلال مسح لقاع البحر فى المنطقة التي تم تحديدها.

وكان فى استقبال القطعة البحرية عند وصولها أعضاء لجنة التحقيق فى حادث طائرة مصر للطيران .

وأضافت المصادر أنه تم تقديم كافة التسهيلات لفريق عمل السفينة، والدعم اللوجستي من تراخيص وخدمات أرضية ، وتوفير المتطلبات اللازمة لانجاز عمل السفينة، وذلك بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية وكافة الجهات المعنية.

ومن ناحية أخرى ورد إلى لجنة التحقيق من قيادة قوات الدفاع الجوي، التقارير التي رصدتها الرادارات المصرية والمتعلقة بمسار الطائرة، وإحداثيتها في الدقائق الأخيرة قبل وقوع الحادث، وأنه جاري مطابقتها مع المعلومات التي وردت من المراقبة الجوية اليونانية.