بالصور.. تفاصيل جديدة فى مقتل إرهابى يرتدى نقابا قبل تفجير بنك فى ميت غمر

أعلنت مديرية أمن الدقهلية نجاح الخدمات الأمنية المعينة لتأمين بنك قطر الوطنى فرع ميت غمر، فى إحباط محاولة لتفجير البنك.

كانت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين البنك قد اشتبهت فى سيدة ترتدى نقابا لكونها تحمل ملامح الرجال وحال استيقافها، تبين أن صوت رجل، وهدد بتفجير البنك وقال إن بحوزته حزاما ناسفا، وأطلقت القوة النيران على المشتبه به واردته قتيلا.

وقال سعد الفرماوي رئيس مركز مدينة ميت غمر، إن إرهابيا كان يرتدى نقابا، وأسفل منه زي القوات المسلحة، يحمل حزاما ناسفا كاملا بالأسلاك والعبوات والهاتف، وشريحة التفجير، ولكن لا يوجد به بارود، كان يحاول سرقة البنك وقتل أفراد الأمن المعينين لخدمة البنك، ولكنهم تعاملوا معه وأردوه قتيلا.

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وانتقلت قوة أمنية برئاسة العميد مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية، والمقدم محمد الحسينى رئيس مباحث قسم ميت غمر لمكان الواقعة.

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