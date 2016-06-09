قوات الاتحاد الأفريقى تقتل 110 مسلح من حركة الشباب فى الصومال

أعلنت قوات الاتحاد الأفريقى فى الصومال (أميصوم) الخميس، أنها قتلت 110 مسلحين من حركة الشباب الصومالية، ردا على هجوم الحركة المتشددة على أحد قواعدها بشمالى العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن اللفتنانت كولونيل جو كيبيت المتحدث باسم قوة (أميصوم) قوله "قتلت قواتنا 110 من حركة الشباب، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة"، مشيرا إلى أن ما زعمته حركة الشباب من قتلها 60 جنديا من القوات الأفريقية "محض كذب".

وكانت حركة الشباب أعلنت أنها قتلت 60 جنديا من قوة الاتحاد الأفريقى، وأن 16 مقاتلا من الحركة قتلوا فى الهجوم على القاعدة الواقعة ببلدة هاجلان شمالى العاصمة مقديشو.

وتتألف قوة (أميصوم) من قوات من دول أفريقية تدعم الحكومة الصومالية فى قتالها ضد المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

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