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اعتقال 3 يشتبه فى تخطيطهم لشن هجمات فى إندونيسيا

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اعتقال 3 يشتبه فى تخطيطهم لشن هجمات فى إندونيسيا اعتقال 3 يشتبه فى تخطيطهم لشن هجمات فى إندونيسيا
قالت الشرطة الإندونيسية إنها اعتقلت ثلاثة مسلحين يشتبه فى تخطيطهم لهجمات تفجير فى البلاد.

وقال الجنرال "بوى رافلى أمار"، المتحدث باسم الشرطة الوطنية، اليوم الخميس، إن المسلحين ألقى عليهم القبض يوم الأربعاء فى سورابايا، وهى العاصمة الإدارية لجاوة الشرقية.

وأضاف أن المسلحين، وهم "بريو هادى"، و"بورنومو"، و"جفرى"، و"فيرى نوفيندى"، خططوا لاستهداف أماكن عامة، ومكاتب حكومية وأقسام شرطة وقنصليات أجنبية.

وشهدت إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة فى العالم، مجموعة من الهجمات الدامية التى نفذها مسلحون إسلاميون منذ تفجيرات جزيرة بالى السياحية فى 2002 والتى راح ضحيتها 202، معظمهم من السياح الأجانب.

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