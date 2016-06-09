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مسؤولون عراقيون: ارتفاع قتلى حصيلة تفجيرين انتحاريين لـ31 قتيلا

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مسؤولون عراقيون: ارتفاع قتلى حصيلة تفجيرين انتحاريين لـ31 قتيلا مسؤولون عراقيون: ارتفاع قتلى حصيلة تفجيرين انتحاريين لـ31 قتيلا
قال مسؤولون عراقيون إن حصيلة قتلى تفجيرين انتحاريين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عنهما، ارتفعت إلى 31 شخصا، وإصابة 78 اخرين.

وقالت الشرطة إن الهجوم الأكثر دموية وقع، اليوم الخميس، فى منطقة تجارية فى حى شيعى ببغداد، حيث قتل 19 شخصا وأصيب 46 اخرين.

وأضافت أن انتحاريا اخر بسيارة مفخخة هاجم نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقى شمالى بغداد، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 32 اخرين.

وقتل سبعة مدنيين، وخمسة من القوات فى الهجوم الذى وقع فى بلدة التاج التى تبعد نحو 20 كيلومترا شمالى العاصمة.
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