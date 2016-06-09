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ضبط صيدلي حاول تهريب أدوية بنصف مليون جنيه في مطار القاهرة

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ضبط صيدلي حاول تهريب أدوية بنصف مليون جنيه في مطار القاهرة ضبط صيدلي حاول تهريب أدوية بنصف مليون جنيه في مطار القاهرة

جانب من الادوية المضبوطة

مراسل «ONA»:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية مع صيدلي مصري قادم من دبي تقدر قيمتها نصف مليون جنيه، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية .

وقالت مصادر جمركية بالمطار، في تصريحات لمراسل “ona”، إنه أثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة خطوط الخليج القادمة من دبي، اشتبه ناصر صفوت وأحمد عمر في الراكب المصري ويعمل صيدلي.

وبتفتيش حقائبه أمام مديري الحركة جمال سالم وسعد فتح الله، عثر بداخلها علي كمية كبيرة من الأدوية، تقدر قيمتها نصف مليون جنيه حيث حاول إخفاءهم بين طيات ملابسه .

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب.

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