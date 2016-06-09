أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يتفقد مبنى ديوان عام المحافظة الجديد

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يتفقد مبنى ديوان عام المحافظة الجديد محافظ الإسكندرية يتفقد مبنى ديوان عام المحافظة الجديد
تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية مبنى ديوان عام المحافظة الجديد بسموحة، لمتابعة التجهيزات النهائية التى تتم به.

وكلف السكرتير العام بإنهاء خطة تسكين جميع إدارات المحافظة داخل المبنى الجديد واستكمال تجهيز باقى المكاتب بالأثاث المكتبى المناسب، تمهيدا لنقل جميع العاملين بالمحافظة إلى المبنى الجديد فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعدم ترك أى إدارة خارج الديوان العام الجديد، حتى يمكن العودة إلى الكيانات الكبيرة المستقرة من أجل تحديث نظام العمل وتوحيد المفاهيم وانضباط العاملين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وهو ما افتقدته المحافظة على مدى أكثر من خمس سنوات.

وأكد المحافظ على عدم ترك أى إدارة خارج الجهة التابعة له فى جميع مديريات الخدمات حتى يتمكن مديرى المديريات من ضبط العمل فى جميع الإدارات التابعه لهم ، كما كلف مديرية الطرق برصف الطريق الخلفى للمحافظة وتجهيز ساحة انتظار وموقف أتوبيسات خلف المحافظة لخدمه المترددين على المحافظة والعاملين بها بالتنسيق مع هيئه النقل العام وإدارة المواقف.


>توقيع بروتوكول لتوريد 81 "مينى باص" لخدمة المناطق الداخلية بالإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365