محافظ الإسكندرية يتفقد مبنى ديوان عام المحافظة الجديد

تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية مبنى ديوان عام المحافظة الجديد بسموحة، لمتابعة التجهيزات النهائية التى تتم به.

وكلف السكرتير العام بإنهاء خطة تسكين جميع إدارات المحافظة داخل المبنى الجديد واستكمال تجهيز باقى المكاتب بالأثاث المكتبى المناسب، تمهيدا لنقل جميع العاملين بالمحافظة إلى المبنى الجديد فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعدم ترك أى إدارة خارج الديوان العام الجديد، حتى يمكن العودة إلى الكيانات الكبيرة المستقرة من أجل تحديث نظام العمل وتوحيد المفاهيم وانضباط العاملين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وهو ما افتقدته المحافظة على مدى أكثر من خمس سنوات.

وأكد المحافظ على عدم ترك أى إدارة خارج الجهة التابعة له فى جميع مديريات الخدمات حتى يتمكن مديرى المديريات من ضبط العمل فى جميع الإدارات التابعه لهم ، كما كلف مديرية الطرق برصف الطريق الخلفى للمحافظة وتجهيز ساحة انتظار وموقف أتوبيسات خلف المحافظة لخدمه المترددين على المحافظة والعاملين بها بالتنسيق مع هيئه النقل العام وإدارة المواقف.

توقيع بروتوكول لتوريد 81 "مينى باص" لخدمة المناطق الداخلية بالإسكندرية