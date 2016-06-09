أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

تييري واسّر يكتشف زهرة ثمينة لمكونات عطور "جيرلان" Guerlain

Google+ Print

الخميس 09-06-2016 15:19

يكتشف تييري واسّر، مصمّم عطور "جيرلان" Guerlain العالمَ، شهراً بعد شهر، باحثاً عن المكوّنات الطبيعية المفضّلة لدى "جيرلان" Guerlain. شهر يونيو هو وقت ملائم لرحلات مُفعمة بالياسمين...

زهرةٌ ثمينة تُدعى الياسمين
تُنزَع أزهار الياسمين بلطف أثناء الحصاد ويتمّ قطفها يدوياً عند الفجر عندما تبدأ الأزهار تتفتّح. تكون الأزهار خفيفة ورقيقة للغاية بحيث يجب الحصول على كميات هائلة منها للحصول على الخلاصة الثمينة.
يُستخدَم نوعان من الياسمين في صناعة العطور: الياسمين الإسباني الذي ينمو في فرنسا ومصر والهند وإيطاليا، والفل الذي ينمو في الهند والصين.
يظهر الياسمين أيضاً في محيط منطقة غراس وفي المنطقة المجاورة في جنوب فرنسا. تبلغ كلفته ضعفَي كلفة الذهب، وفقط عدد نادر من دور العطور تعتمد هذا الإكسير الثمين، مثل دار "جيرلان" Guerlain لعطر "شاليمار" Shalimar.
إن رحلات تييري واسر وصلت به أيضاً إلى منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا حيث قرّر إعادة إحياء إنتاج كان قد انقطع منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى الهند حيث كانت دار "جيرلان" Guerlain أول مَن استخرج الياسمين الإسباني.

"إن جنوب الهند مُفعم بعطر الياسمين. إنه زهرة تزيينية ترتديها النساء على شكل أكاليل في شعرهنّ كلّ يوم".
تييري واسر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي