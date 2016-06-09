تييري واسّر يكتشف زهرة ثمينة لمكونات عطور "جيرلان" Guerlain

يكتشف تييري واسّر، مصمّم عطور "جيرلان" Guerlain العالمَ، شهراً بعد شهر، باحثاً عن المكوّنات الطبيعية المفضّلة لدى "جيرلان" Guerlain. شهر يونيو هو وقت ملائم لرحلات مُفعمة بالياسمين...

زهرةٌ ثمينة تُدعى الياسمين

تُنزَع أزهار الياسمين بلطف أثناء الحصاد ويتمّ قطفها يدوياً عند الفجر عندما تبدأ الأزهار تتفتّح. تكون الأزهار خفيفة ورقيقة للغاية بحيث يجب الحصول على كميات هائلة منها للحصول على الخلاصة الثمينة.

يُستخدَم نوعان من الياسمين في صناعة العطور: الياسمين الإسباني الذي ينمو في فرنسا ومصر والهند وإيطاليا، والفل الذي ينمو في الهند والصين.

يظهر الياسمين أيضاً في محيط منطقة غراس وفي المنطقة المجاورة في جنوب فرنسا. تبلغ كلفته ضعفَي كلفة الذهب، وفقط عدد نادر من دور العطور تعتمد هذا الإكسير الثمين، مثل دار "جيرلان" Guerlain لعطر "شاليمار" Shalimar.

إن رحلات تييري واسر وصلت به أيضاً إلى منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا حيث قرّر إعادة إحياء إنتاج كان قد انقطع منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى الهند حيث كانت دار "جيرلان" Guerlain أول مَن استخرج الياسمين الإسباني.

"إن جنوب الهند مُفعم بعطر الياسمين. إنه زهرة تزيينية ترتديها النساء على شكل أكاليل في شعرهنّ كلّ يوم".

تييري واسر