حاملة الطائرات الأمريكية “أيزنهاور” تحل محل “ترومان” في المتوسط

أعلنت واشنطن أن حاملة الطائرات “أيزنهاور” ستحل محل حاملة الطائرات “هاري ترومان” في البحر المتوسط.

> وأفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا الإجراء الذي يسبق انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البولندية وارسو أواخر الشهر الجاري، إلى تحقيق التوازن مع الأنشطة العسكرية الروسية في المنطقة، وتسريع وتيرة القتال ضد “داعش”، وأن هذه الخطوة تتزامن مع إجراء حلف الناتو لترتيبات عسكرية في أنحاء مختلفة بشرق أوروبا وتركيا.

يذكر أن مقاتلات أمريكية تحملها “ترومان” وجهت -في قت سابق- ما لا يقل عن 35 ضربة جوية ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا منذ انطلاق “ترومان” من الخليج إلى شرق البحر المتوسط، حيث أمضت حاملة الطائرات “ترومان” في البحر المتوسط 8 أشهر.

يشار إلى أن روسيا تستعد لإرسال سفن حربية وغواصات إلى البحر المتوسط – خلال الأسابيع المقبلة – ، كما تخطط لتدريبات عسكرية في إطار انخراطها في الحرب بسوريا.