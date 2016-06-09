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وزير الداخلية يسمح لسجين بالخروج من محبسه لزيارة نجله المريض بالمستشفى

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وزير الداخلية يسمح لسجين بالخروج من محبسه لزيارة نجله المريض بالمستشفى وزير الداخلية يسمح لسجين بالخروج من محبسه لزيارة نجله المريض بالمستشفى

مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية – أرشيفية

وافق اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على إلتماس السجين منصور.أ.ع، المحبوس بسجن مركز شرطة الفيوم على ذمة القضية رقم 272 لسنة 2016، بالخروج من محبسه لزيارة نجله المريض المحجوز بمستشفى الفيوم العام، لتدهور حالته الصحية إثر إصابته في حادث تصادم.

وقامت مأمورية بمرافقة المتهم المذكور إلى المستشفى المحجوز بها نجل السجين، لتمكينه من زيارته والإطمئنان على حالته الصحية.. وقد وجه السجين وأسرته الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة الإنسانية.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتعظيم أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.

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