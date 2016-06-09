استكمال فض الأحراز فى قضية «مذبحة كرداسة»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عرض الإسطوانات المدمجة، فى أحراز القضية المعروفة اعلاميًا بـ” مذبحة كرداسة”، والمتهم بها 155 متهمًا.

وفضت المحكمة اسطوانة دون عليها عبارة “المقطع رقم “10، عن المتهم محمد فتحي أحمد، بحيث احتوى على فيديو مدته 11 ثانية، تصور خروج تجمهرة من الأشخاص، أحدهم يحمل سلاحًا آليًا، والآخر يحمل “آر بى جى”، وأحدى اللافتات البادية على خلفية المقطع دون عليها عبارة”إدارة كرداسة التعليمية”.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.