أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استكمال فض الأحراز فى قضية «مذبحة كرداسة»

Google+ Print
استكمال فض الأحراز فى قضية «مذبحة كرداسة» استكمال فض الأحراز فى قضية «مذبحة كرداسة»

ارشيفية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، عرض الإسطوانات المدمجة، فى أحراز القضية المعروفة اعلاميًا بـ” مذبحة كرداسة”، والمتهم بها 155 متهمًا.

وفضت المحكمة اسطوانة دون عليها عبارة “المقطع رقم “10، عن المتهم محمد فتحي أحمد، بحيث احتوى على مدته 11 ثانية، تصور خروج تجمهرة من الأشخاص، أحدهم يحمل سلاحًا آليًا، والآخر يحمل “آر بى جى”، وأحدى اللافتات البادية على خلفية المقطع دون عليها عبارة”إدارة كرداسة التعليمية”.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي

فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

فيديو| الطب الشرعي: استخدم الـ DNA للتعرف على بعض الشهداء

فيديو| الطب الشرعي: استخدم الـ DNA للتعرف على بعض الشهداء