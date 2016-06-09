بالصور.. وزير الإسكان :صب السقف الثالث بعمارات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواقع العمل المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سواء أعمال البنية الأساسية، أو الحى السكنى، اللذين يتولى تنفيذهما مجموعة من شركات المقاولات العامة والخاصة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، إنه تم بدء صب السقف الثالث بعمارات الحى السكنى بموقع شركة المقاولون العرب التى تتولى تنفيذ 44 عمارة بعدد 1408 وحدات، وقد تم الانتهاء من حفر جميع العمارات، وجار الانتهاء من الأساسات العادية والمسلحة، إضافة إلى أعمدة وأسقف الأدوار المختلفة.

وخلال حواره مع مسئولى شركة المقاولون العرب ، أكد الوزير أنه سيتم دفع 10% دفعة مقدمة لجميع الشركات العاملة بالمشروع بعد موافقة مجلس الوزراء أمس، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمواقع المختلفة، الذين يبنون مستقبلاً جديداً لأبنائهم، ويعملون ليل نهار فى أجواء صعبة، ووسط تحديات عديدة، حيث وصل ارتفاع الصخور فى بعض المواقع لحوالى 12م.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى ، على ضرورة الاهتمام بتعليمات الأمن والسلامة فى مواقع العمل المختلفة، وجودة الأعمال المُنفذة.

كما زار الوزير موقع شركة كونكورد التى تنفذ حالياً 61 عمارة بإجمالى 1792 وحدة، وتم الانتهاء من حفر معظم العمارات، كما تم أيضاً البدء فى الأساسات العادية والمسلحة.

وانتقل وزير الإسكان بعدها إلى موقع شركة طلعت مصطفى والتى تتولى تنفيذ 69 عمارة بإجمالى 2096 وحدة، تم أيضاً الانتهاء من حفر معظمها، وجار العمل فى الأساسات العادية والمسلحة.

كما قام الوزير بزيارة موقع شركة بتروجيت التى تتولى تنفيذ 36 عمارة بإجمالى 1008 وحدات، وجار حالياً الانتهاء من أعمال الحفر، والبدء فى الأساسات العادية والمسلحة.

وأوضح د. مصطفى مدبولى ، أن أعمال تنفيذ المرافق الأساسية تتم بالتوازى فى الحى الحكومى، والحى السكنى، وكذلك إنشاء الطرق المختلفة حيث تتولى ذلك شركات: أوراسكوم، والمقاولون العرب، وكونكورد، والشركة القابضة للتشييد والبناء.

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