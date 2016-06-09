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الغناء فى الحمام له العديد من الفوائد أبرزها.. يمنع الأرق والشخير

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الغناء فى الحمام له العديد من الفوائد أبرزها.. يمنع الأرق والشخير الغناء فى الحمام له العديد من الفوائد أبرزها.. يمنع الأرق والشخير
كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الغناء فى الحمام شىء صحى، كما أنه يقدم الفوائد الصحية الجسدية والعقلية والنفسية، لأن الغناء يعد إطلاقا للطاقات الداخلية فى الجسم.

وحسب التقرير أن الشخص ليس بحاجة إلى أن يكون مطربا كبيرا للتمتع بالفوائد الصحية، لكن الغناء فى الحمام له العديد من الفوائد وتتضمن الآتى:

1. عندما تغنى، تتنفس الكثير من الأكسجين، كما أن الغناء ممارسة جيدة لعضلات الرقبة والحنجرة والفك والوجه.
>2. الغناء يساعد على تشغيل عضلات البطن والقفص الصدرى والظهر، فإنه يساعد على تدفق الهواء بشكل جيد أثناء الغناء، ويؤثر بشكل غير مباشر على عملية التمثيل الغذائى.
>3. يحفز الحنجرة، مما يقلل من الشخير ويمنع الأرق، ويحفز عمل الغدة الدرقية بشكل جيد.
>4. وحسب التقرير أن الغناء يساعد على إزالة السموم من الجسم بشكل جيد.
>5. الغناء يعد قاتلا للألم ويساعد على التعامل مع الحزن والاكتئاب، فإنه يخرج المشاعر والمشاكل العاطفية المكبوتة.
>6. يقلل من التشتت الذهنى، وهو طريقة جيدة للتغلب على الإجهاد بكفاءة.

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