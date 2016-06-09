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وزير الدفاع الروسى يصل طهران للمشاركة فى اجتماع مع نظيريه الإيرانى والسورى

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وزير الدفاع الروسى يصل طهران للمشاركة فى اجتماع مع نظيريه الإيرانى والسورى وزير الدفاع الروسى يصل طهران للمشاركة فى اجتماع مع نظيريه الإيرانى والسورى
وصل وزير الدفاع الروسى "سيرجى شويج"، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية "طهران" فى زيارة عمل يشارك خلالها فى اجتماع حول آخر تطورات الاوضاع فى سوريا، مع نظيريه الإيرانى "حسين دهقان"، والسورى "فهد جاسم الفريج"، وذلك بحسب مصدر دبلوماسى روسى.

وأفاد المصدر لوكالة أنباء تاس الروسية بأن "شويجو" من المقرر أن يشارك خلال زيارته لطهران، فى اجتماع ثلاثى مع وزيرى دفاع سوريا وإيران، ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة إجراءات زيادة التعاون بين وزارات دفاع الدول الثلاث فى مكافحة تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة".

ولكن الوكالة الروسية أشارت إلى أنها لم تحصل بعد على تأكيد رسمى من وزارة الدفاع الروسية حول نبأ وصول شويجو إلى طهران.

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