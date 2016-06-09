دور غامض للطفلة هولى فى مسلسل “كلمة سر”

كتبت – إ نجي لطفي

بعد أن لفتت الانتباة بأدائها لدور التلميذة الشريرة، التى قتلتها رحمة أو النجمه يسرا، فى مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، تستعد الطفله هولي لرأى النقاد فيها، فى مسلسل “كلمة سر “و التى تقوم فية بدور طفلة، ماتت والدتها لتصاب بمرض نفسي خطير .

> حيث تجسد هولي، دور طفله اسمها ملك، ابنه الفنان محمد الشقنقيري، داخل أحداث المسلسل حيث تمثل دورها من خلال عينيها التى تراقب، بها جميع من حولها دون أن تنطق كلمه واحدة .

مسلسل “كلمة سر “تأليف أحمد عبد الفتاح، بطوله النجمة لطيفه، و هشام سليم، و حسن يوسف، و محمد الشقنقيري، و ريهام عبد الغفور و أخراج سعد هنداوى .

يذكر أن الطفلة هولي جسدت دور تلميذة شريرة التي قتلتها يسرا خلال أحداث مسلسل” فوق مستوى الشبهات “.