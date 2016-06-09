قطر تستدعى السفيرة الأمريكية بعد نشر فيديو مسىء للدوحة.. والسفيرة تعتذر

استدعت وزارة الخارجية القطرية السفيرة الأمريكية لدى الدوحة دانا سميث على خلفية الفيديو الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وتضمنت إساءات للدولة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها قامت " باستدعاء السفيرة الأمريكية لدى الدولة على خلفية الفيديو الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وطلب منها توضيح ما تضمنه الفيديو".

إضافة..

>ومن جانبها، اعتذرت السفيرة الأمريكية لدى قطر على الانترنت لهؤلاء الذين شعروا بالإهانة بسبب مقطع فيديو لجنديين أمريكيين أمام علم قطرى.

وكتبت السفيرة دانا شل سميث على تويتر لسلسلة من المستخدمين أنها "اعتذرت لحكومة قطر"، وطلب من القوات الأمريكية التحقيق فى الحادث.

>أكدت السفارة الأمريكية فى الدوحة أن التغريدات على حساب السفيرة حقيقية، لكنها امتنعت عن مناقشة الفيديو مباشرة.

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