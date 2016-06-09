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بلاغ للنائب العام يتهم والد إسراء الطويل بالسب والقذف

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بلاغ للنائب العام يتهم والد إسراء الطويل بالسب والقذف بلاغ للنائب العام يتهم والد إسراء الطويل بالسب والقذف

إسراء الطويل

تقدم أشرف سعيد فرحات المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، رقم 7912 لسنه 2016 عرائض النائب العام ضد محفوظ محمد محمد الطويل، والد اسراء الطويل، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وقال فرحات في بلاغه أنه فؤجى بمحفوظ محمد محمد الطويل، يدلف إلى حسابه بالفيس بوك ويقوم بنشر رد في صورة تعليق على العديد من الموضوعات المطروحة بالصفحة بغض النظر عن الموضوع المطروح هو لديه رسالة يريد أن يبثها عبر صفحتي وهى أنه يصفني بالمنافق ويلوح بالتهديد بضرورة أن انتشل نفسي من تلك الأمور قبل أن يأتي يومًا لا ينفع فيه مال أو بنون معلل ذلك بأنى اتهم الناس بالباطل داعيا لي بان من انافقهم لن ينفعوني.

ولم يكن ذلك في تعليق حتى على الموضوع الخاص بنجلته حيث أنه منشور بذات الصفحة الا أنه أراد أن ينشر عن قصد تلك التعليق في جوانب الصفحة.

 

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