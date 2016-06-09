محافظ الجيزة: عودة المياه للمنازل مساء اليوم عقب إصلاح خط الوراق الرئيسي

أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي أن مياه الشرب ستعود خلال ساعات إلى حالتها الطبيعية بالمناطق المتضررة بسبب ماسورة المياه بخط 1200 مم بالوراق، والذي حدث به تأكل في المحبس الرئيسي، ما أدى إلى حدوث تسرب في المياه، مشيرا إلى أنه جارى العمل على إصلاحه عن طريق الأجهزة الفنية المختصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالجيزة.

وقال الدالي – في تصريح له عقب تفقده موقع العطل – “إن عمليات الإصلاح استدعت قطع المياه عن العديد من المناطق حتى يتم الانتهاء من عمليات الإصلاح، حيث تأثرت مناطق (إمبابة، والوراق، والمنيرة الغربية، والمهندسين، والهرم، وفيصل، وبولاق الدكرور)، مؤكدا أن الشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالجيزة بذلت مجهودات كبيرة حتى يتم الانتهاء من عمليات الإصلاح بسرعة لتعود المياه للمنازل مساء اليوم”.

وعقب ذلك قام المحافظ بجولة تفقدية بالعديد من المناطق المتأثرة من انقطاعات المياه.

وقد رافق المحافظ، خلال جولته، نائب المحافظ اللواء علاء الهراس، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، ورئيس جهاز المتابعة الميدانية بالجيزة أيمن عتريس، ورئيس حي الوراق اللواء عبدالقادر بسيوني.