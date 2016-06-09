التعليم: تورط 10 لجان امتحانات ثانوية عامة في الغش الالكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضبط 10 لجان امتحانات بالثانوية العامة متورطة فى الغش الالكترونى، حيث تم ضبط حوالى 13 طالب وطالبة حاولوا الغش باستخدام أجهزة الكترونية، فى عدد من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وأسيوط والبحيرة.

وقالت الوزارة ، فى بيان لها أنه بعرض هذه الحالات على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبى هذه الوقائع؛ لتطبيق أقصى العقوبة عليهم من خلال إلغاء نتائج امتحاناتهم فى جميع المواد، وتفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص على تطبيق عقوبة الغرامة (50 ألف) جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يساهم أو يساعد فى الإخلال بنظام الامتحانات من داخل النظام التعليمى، أو خارجه