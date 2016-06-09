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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس

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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها 23، اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم 1343 لسنة 2016 بخصوص موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تضاف إلى كليات البند تاسعا بجامعة قناة السويس ومقرها الإسماعيلية، معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث بالإسماعيلية.

وأشارت المادة الثانية بالجريدة الرسمية إلى نشر القرار وتنفيذه من 18 مايو 2016 بعد توقيع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الجريدة الرسمية أن القرار صدر بعد الإطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته وعلى اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
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>صورة من الجريدة الرسمية

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