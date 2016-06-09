محمد فهمى: أعود لمصر بعد العيد.. وأول جلسة لقضيتى ضد الجزيرة قريبًا

قال محمد فهمى، مراسل قناة الجزيرة القطرية السابق، إنه سيعود إلى مصر بصحبة زوجته فى إجازة عيد الفطر القادم بعد قرار وزير الداخلية الأخير برد الجنسية المصرية إليه.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من كندا، أنه يتابع الآن قضيته ضد قناة الجزيرة القطرية ويستكمل رحلة علاجه.

وعلق فهمى على قرار رد الجنسية المصرية اليه قائلا:"كلمة الحق تنتصر دائما واليوم تحققت العدالة"، مشيراً إلى أن الدولة المصرية مثل اى كيان بها مسئولين يتمتعوا بالمصداقية وآخرين لا يتحدثون بلغة السياسة، وتابع: "من حسن حظى اننى تعاملت مع القيادات التى لها بعد سياسى وإنسانى".

وأوضح فهمى أنه خرج من السجن بموجب عفو رئاسى ولم يستفد من قانون ترحيل الأجانب، كما هو شائع مشيراً إلى أنه يتوجه بالشكر إلى جميع الإعلاميين والمسئولين الذين وقفوا معه وأمنوا بقضيته.

وحول القضية التى تقدم بها ضد قناة الجزيرة قال: "المحاكم المدنية تأخذ وقتاً طويلاً.. وقريبا سيتم الإعلان عن تاريخ أول جلسة".

كانت الجريدة الرسمية نشرت فى عدد الأربعاء، قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية رقم 1988 لسنة 2016 الصادر فى 5 مايو الماضى برد الجنسية المصرية إلى 13 شخصا سبق أن فقدوها لجنسهم بجنسيات دول لا تسمح بازدواج الجنسية من بينهم محمد محمود فاضل محمد فهمى مراسل قناة الجزيرة القطرية الانجليزية واحد المتهمين فى القضية المعروفة باسم "خلية ماريوت".

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