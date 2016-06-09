جلسة بين مرتضى منصور وأحمد الشناوي

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة خاصة مع حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي اليوم الخميس.

وجاءت الجلسة على خلفية الأنباء حول تفكير الحارس الدولي في الرحيل عن الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد صرح أمس الأربعاء إنه يرحب برحيل الشناوي إذا تم دفع الشرط الجزائي في عقده. (طالع التفاصيل)

وخلال الجلسة، طالب مرتضى حارس الزمالك بالالتزام خلال الفترة المقبلة.

وكان الشناوي قد اعترض على جلوسه بديلا في مباراة الزمالك مع مصر للمقاصة في الدوري رغم جاهزيته (طالع التفاصيل).

ثم خرج الشناوي بـ"صورة مثيرة للجدل" نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قبل أن يعود ويبررها لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)