حكايات في الزمالك - ' أبو الأشبال ' يروي لـ في الجول ' صدفة جعلت من نادر السيد حارس إفريقيا '

"نادر السيد وعبد الواحد السيد لم يكونا يحلمان باللعب في الفريق الأول لولا تدخل القدر". هكذا بدأ أحمد مصطفى نجم القلعة البيضاء في الستينات ورئيس قطاع الناشئين لفترات طويلة.

وشهد أحمد مصطفى الملقب بـ"أبو الأشبال" نشأة العديد من أجيال الزمالك في العقدين الأخيرين خاصة أنه جاور الراحل نبيل نصير في العمل بقطاع الناشئين.

"حكايات في الجول" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com عن نشأة الناشئين في الأهلي والزمالك والذين أصبحوا نجوما الآن.

ويتحدث أحمد مصطفى لـFilGoal.com عن نادر السيد.. وما يلي على لسانه

"في مراحل الناشئين كان نادر السيد بديلا لحارس آخر يدعى عمرو عبد السلام، وكان هذا الحارس رائعا".

"الجميع كان يراهن على أن يكون عبد السلام هو الحارس الأساسي للزمالك مستقبلا، ولم يكن نادر السيد يحلم بأن يصبح على ما أصبح عليه".

"الصدفة حدثت حين تفاجئنا باختفاء عمرو عبد السلام! في مرحلة الثانوية العامة انقطع الحارس تماما عن التدريبات ولم نسمع عنه من جديد، وهنا حصل نادر السيد وعبد الواحد السيد على فرصتهما فأثبتا جدارتها ووصلا لأن يكونا ضمن أفضل الحراس في تاريخ إفريقيا".

مصطفى أتم "مع العلم أنا من أتيت بنادر السيد إلى الزمالك. ولم يكلفنا وقتها سوى 5 ألاف جنيه قادما من السنبلاوين".