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مفاضلة بين سليمان ورمضان في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية

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مفاضلة بين سليمان ورمضان في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية مفاضلة بين سليمان ورمضان في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية

استقر مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الأقرب للفريق في مباراته أمام الداخلية مساء اليوم الخميس.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري.

ويغيب أحمد حجازي مدافع الفريق الأساسي عن المباراة للإصابة، فيما سيعوضه سعد الدين سمير في التشكيل الأساسي.

وتبقى المفاضلة في التشكيل بين وليد سليمان أو رمضان صبحي، حيث يخشى الجهاز الفني على رمضان من الإجهاد بعد أن لحق بهم إلى الإسكندرية عقب أداء امتحان الثانوية العامة.

كذلك مازال مارتن يول يفاضل بين جون أنطوي وماليك إيفونا للبدء بواحد منهما في اللقاء، وإن كان الأخير هو الأقرب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي

حارس: شريف إكرامي

دفاع: صبري رحيل - رامي ربيعة - سعد الدين سمير - أحمد فتحي

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - رمضان صبحي "وليد سليمان"

الهجوم: ماليك إيفونا "جون أنطوي"

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فيديو اليوم السابع