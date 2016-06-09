4 نصائح للتغلب على رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" أن هناك بعض النصائح الفعالة التى تمنع رائحة الفم الكريهة خلال شهر رمضان، وتتضمن الآتى:
1. شرب الكثير من الماء قبل السحور: شرب من 2 إلى 3 أكواب من الماء قبل الفجر، لن تجعل فمك جافا وبالتالى تمنع رائحة الفم الكريهة، ومن الضرورى بعد الإفطار شرب الحفاظ على شرب الكثير من الماء ويكون جسمك رطبا.
>2. اغسل أسنانك بعد كل وجبة: فذلك يمنع البكتيريا أن تتراكم على جزيئات الطعام ولا تنتج رائحة الفم الكريهة، فمن الأفضل غسل الأسنان لمدة دقيقتين على الأقل بعد كل وجبة.
>3. استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا: نقص اللعاب وجفاف الفم من الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة، وباستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا.
>4. تنظيف اللسان على الأقل مرتين يوميا: وذلك باستخدام منظف اللسان على الأقل مرتين فى اليوم، لإزالة الترسبات فى الفم ووقف رائحة الفم الكريهة.
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