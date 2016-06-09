4 نصائح للتغلب على رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام

رائحة الفم الكريهة من الأشياء الشائعة أثناء الصيام، والتى تكون ناتجة عن بعض العوامل منها جفاف الفم وتراكم عدد من البكتيريا فى الفم.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" أن هناك بعض النصائح الفعالة التى تمنع رائحة الفم الكريهة خلال شهر رمضان، وتتضمن الآتى:

1. شرب الكثير من الماء قبل السحور: شرب من 2 إلى 3 أكواب من الماء قبل الفجر، لن تجعل فمك جافا وبالتالى تمنع رائحة الفم الكريهة، ومن الضرورى بعد الإفطار شرب الحفاظ على شرب الكثير من الماء ويكون جسمك رطبا.

>2. اغسل أسنانك بعد كل وجبة: فذلك يمنع البكتيريا أن تتراكم على جزيئات الطعام ولا تنتج رائحة الفم الكريهة، فمن الأفضل غسل الأسنان لمدة دقيقتين على الأقل بعد كل وجبة.

>3. استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا: نقص اللعاب وجفاف الفم من الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة، وباستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا.

>4. تنظيف اللسان على الأقل مرتين يوميا: وذلك باستخدام منظف اللسان على الأقل مرتين فى اليوم، لإزالة الترسبات فى الفم ووقف رائحة الفم الكريهة.

- 4 طرق طبيعية للتغلب على رائحة الفم الكريهة..اشرب لبن وميه كتير

>